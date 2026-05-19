Тамбовчанин получил 7,5 лет строгого режима за случайное убийство знакомого

Прокурор Никифоровского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего молодого человека. Житель округа признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

- 13 февраля 2026 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта подверг избиению своего знакомого, - сообщает прокуратура Никифоровского округа.

45-летний потерпевший получил не менее 30 ударов. От полученных травм он скончался на месте.

Молодой человек дал признательные показания и раскаялся. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.