В Тамбове пройдет «Державинская регата»

В пятницу, 22 мая, в Тамбове в восьмой раз состоится Фестиваль водных видов спорта «Державинская регата – 2026».

Участники будут состязаться в коротких заплывах по 200 м на различных плавсредствах: каркасных, надувных байдарках и сапбордах. Предусмотрены отдельные заезды для студентов и сотрудников. Отдельное место займет заезд семейных экипажей.

Для зрителей на территории фестиваля будут работать интерактивные площадки: аквагрим, туристическая станция, мехенди – для всех найдётся занятие по душе.

Самых юных гостей праздника ждет насыщенная программа и мастер-классы по азам «речной науки». Ребят научат вязать морские и туристические узлы, устанавливать палатку и работать с компасом.

Все участники и гости праздника смогут принять участие в розыгрыше подарков.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://tgu-imeni-gr-derzha-event.timepad.ru/event/3951494/

Мероприятие состоится на улице Набережной,3А (пляж Эльдорадо). Регистрация экипажей запланирована с 10 часов до 10 часов 45 минут. В 11 часов - официальное открытие.