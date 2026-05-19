В Тамбове увеличится количество рейсов на маршруте №108 «Магистральная - Чистые пруды»

С 22 мая в Тамбове увеличится количество рейсов автобуса №108 «Магистральная - Чистые пруды».

Как рассказали в МБУ «Пассажирские перевозки», дачный маршрут будет работать ежедневно с интервалом движения 40 минут.

Отправление от остановочных пунктов будет осуществляться по следующему расписанию:

- остановка «Магистральная»: 6.20, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40;

- остановка «Чистые пруды»: 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20.