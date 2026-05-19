Тамбовчанина осудили за нападение на полицейских

Представитель прокуратуры Котовска поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины. Местный житель признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти.

В декабре 2025 года сотрудники полиции попытались пресечь противоправные действия подсудимого, что возмутило тамбовчанина и он оказал им сопротивление.

- Умышленно нанес представителю власти один удар рукой, а также прищемил ногу входной дверью, - прокомментировали в прокуратуре города Котовска.

Подсудимый признал вину и раскаялся. По решению суда ему придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.