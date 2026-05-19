Тамбовчанин обманул знакомого на 1 миллион рублей

В суде вынесли приговор 55-летнему жителю с. Староюрьево, которого признали виновным в преступлении по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено после того, как на личный прием к прокурору Тамбовской области обратился местный житель, который сообщил о факте мошенничества.

Проверив материалы, прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и инициировала привлечение виновного лица к уголовной ответственности.

Доказано, что в 2024 году мужчина обманом убедил знакомого дать ему в долг на развитие бизнеса сына 1 миллион рублей. Деньги он возвращать не собирался.

Вину должник не признал, ущерб не возместил.

- Фигуранта приговорили к 3 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тыс. рублей, – сообщает прокуратура Тамбовской области. - Также удовлетворен иск потерпевшего о взыскании с осужденного всей суммы ущерба.