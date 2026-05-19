В Мичуринске преподаватель получил 4 года колонии за получение взяток

Представитель прокуратуры Мичуринска поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении старшего преподавателя аграрного университета. Его признали виновным в получении взяток.

С 2020 по 2021 год подсудимый получил от студентов взятки за помощь в сдаче зачетов и экзаменов, оформление документов о прохождении практики, написание курсовых работ и содействие в их защите.

- Общая сумма полученных взяток составила более 170 тысяч рублей, - прокомментировали в прокуратуре города Мичуринска.

Фигурант признал вину. Его приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 4 млн рублей. Также он не имеет права заниматься преподавательской деятельностью в течение 5 лет.

Осужденный был взят под стражу в зале суда.