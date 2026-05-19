В Рассказово пройдут отключения света 21 мая

21 мая в Рассказово отключат свет в связи с проведением плановых работ.

По информации администрации города Рассказово, с 9.00 до 16.00 отключениями будут охвачены следующие адреса:

- ул. Некрасова, д. 1а, 1б, 1в, 1д, 2-16, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 1-47, 49-75;

- 2-й Некрасовский пер., д. 1-33, 2-40;

- Поселок суконной фабрики;

- 3-й Некрасовский пер.;

- ул. Астраханская;

- ул. Трудовая;

- ул. Луговая;

- ул. Южная;

- ул. Молодежная;

- Молодежный пер.;

- ул. Новая;

- ул. Сосновая;

- ул. Овражная;

- Местный квартал;

- ул. К. Маркса;

- ул. Зеленая.