В Тамбовской области прокуратура потребовала наладить освежение населенного пункта

Фото прокуратуры Ржаксинского района

Прокуратура Ржаксинского района провела проверку по жалобе местной жительницы. Женщина обратилась на личный прием к заместителю прокурора Тамбовской области Игорю Зайферту и рассказала о ненадлежащем освещении дорог в селе Степановка.

Как выяснилось, в темное время суток улицы населенного пункта не всегда освещены.

- На осветительных приборах отсутствуют фотореле, что не позволяет надлежащим образом контролировать время включения и отключения, - пояснили в прокуратуре Ржаксинского района.

Прокуратура несла в адрес муниципалитета представление. В настоящее время на осветительных приборах таймеры заменили на фотореле.