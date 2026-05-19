НовостиОбщество19 мая 2026 6:48

В Тамбовской области прокуратура потребовала наладить освежение населенного пункта

В ведомство обратилась жительница Ржаксинского округа
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Ржаксинского района

Прокуратура Ржаксинского района провела проверку по жалобе местной жительницы. Женщина обратилась на личный прием к заместителю прокурора Тамбовской области Игорю Зайферту и рассказала о ненадлежащем освещении дорог в селе Степановка.

Как выяснилось, в темное время суток улицы населенного пункта не всегда освещены.

- На осветительных приборах отсутствуют фотореле, что не позволяет надлежащим образом контролировать время включения и отключения, - пояснили в прокуратуре Ржаксинского района.

Прокуратура несла в адрес муниципалитета представление. В настоящее время на осветительных приборах таймеры заменили на фотореле.