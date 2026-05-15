НовостиПроисшествия15 мая 2026 5:59

В Тамбовской области осудили руководителя дорожной организации, похитившего более 2,5 млн рублей

Фирма завышала объем проведенных работ
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Уваровской межрайонной прокуратуры

Уваровская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении генерального директора дорожной организации. Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным ведомства, преступление было совершено при исполнении муниципального контракта по устранению дефектов асфальта на дороге «Тамбов - Пенза - Инжавино - Уварово - Нижний Шибряй - Верхний Шибряй - Ольшанка» в 2022 году.

- Подсудимый совершил хищение бюджетных денежных средств путем завышения объемов и видов фактически выполненных работ, - отметили в Уваровской межрайонной прокуратуре.

Причиненный ущерб составил более 2,5 млн рублей.

Вместе с уголовным делом прокуратура направила в суд иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Подсудимый не стал дожидаться рассмотрения уголовного дела по существу и возместил материальный ущерб в полном объеме.

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно.