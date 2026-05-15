В Тамбовской области осудили руководителя дорожной организации, похитившего более 2,5 млн рублей

Уваровская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении генерального директора дорожной организации. Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным ведомства, преступление было совершено при исполнении муниципального контракта по устранению дефектов асфальта на дороге «Тамбов - Пенза - Инжавино - Уварово - Нижний Шибряй - Верхний Шибряй - Ольшанка» в 2022 году.

- Подсудимый совершил хищение бюджетных денежных средств путем завышения объемов и видов фактически выполненных работ, - отметили в Уваровской межрайонной прокуратуре.

Причиненный ущерб составил более 2,5 млн рублей.

Вместе с уголовным делом прокуратура направила в суд иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Подсудимый не стал дожидаться рассмотрения уголовного дела по существу и возместил материальный ущерб в полном объеме.

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно.