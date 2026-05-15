Тамбовчанина отправили в колонию за нападение на знакомую

В суд Котовска вынесли приговор местному жителю, которого судили сразу по нескольким статьям. Установлено, что 10 февраля прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, нанес знакомой меньше четырёх ударов ножом в голову и шею, и, угрожал убийством, не давал ей покинуть квартиру.

- Фигуранта признали виновным в преступлениях по п. «3» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), по п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и приговорили его к 4 годам колонии общего режима, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.