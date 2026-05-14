Тамбовчанин, из ревности изуродовавший лицо своей девушке, отправится в колонию

Прокурор Котовска поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 24-летнего молодого человека. Житель города признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, угрозе убийством и незаконном лишении человека свободы.

В феврале 2025 года подсудимый в состоянии алкогольного и наркотического опьянения из ревности набросился на свою девушку.

- На почве ревности нанес своей девушке кухонным ножом не менее четырех ударов в область головы и шеи, - сообщает прокуратура города Котовска.

По заключению эксперта, нанесенные им повреждения являются неизгладимыми.

Молодого человека приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.