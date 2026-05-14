Тамбовчанина, расплачивавшегося чужой банковской картой, подозревают в краже

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Тамбовчанин подозревается в краже с банковского счета.

- 22 марта 2026 года подозреваемый, завладев утерянной банковской картой, похитил денежные средства с расчетного счета, - прокомментировали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Уточняется, что мужчина использовал чужую карту для оплаты товаров в различных магазинах.

Расследование уголовного дела продолжается. За кражу с банковского счета мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.