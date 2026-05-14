Тамбовчанка отправится в колонию за неуплату алиментов

Жительницу Моршанского округа осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

С 2018 года тамбовчанка была обязана выплачивать алименты своему ребенку, но не исполняла решение суда, за что привлекалась к административной ответственности.

- Задолженность перед сыном продолжала расти, и подсудимая не предприняла попыток ее погасить, - рассказали в пресс-службе судов региона.

Женщина признала вину. Моршанский районный суд приговорил ее к 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.