В тамбовском суде вынесли приговор женщине, зарегистрировавшей родственников в «заброшке»

В Никифоровском районном суде вынесли приговор за фиктивную регистрацию по месту жительства. Установлено, что женщина, которая приобрела гражданство РФ фиктивно зарегистрировала своих родственников по месту жительства в принадлежавшем ей доме.

Женщина заведомо знала, что намерения проживать в этом жилище у них не было - нужна была только прописка. Дом с 2022 года находится в заброшенном состоянии, для проживания не пригоден.

- Фигурантку приговорили к штрафу в размере 120 000 рублей, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.