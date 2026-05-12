Тамбовчанин, не заплативший штрафы, налоги и кредиты, лишился легковушки

У жителя Мичуринска арестовали машину за неуплату штрафов, налогов и кредитов. 54-летний тамбовчанин задолжал 568 тысяч рублей.

В Мичуринском районном отделении судебных приставов в отношении мужчины возбуждено 65 исполнительных производств. Судебный пристав направил запрос в регистрирующие организации и выяснил, что должнику принадлежит машина марки «ВАЗ-21104».

Во время рейда сотрудник ведомства наложил на автомобиль арест. Транспортное средство эвакуировали на спецстоянку.

- Если долг не будет оплачен, движимое имущество оценят и передадут для дальнейшей реализации на торгах, - уточняет пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.