16 мая состоится фестиваль «Мичуринские яблони в цвету»

16 мая жителей и гостей региона приглашают на фестиваль «Мичуринские яблони в цвету» в село Новое Тарбеево. Торжественное открытие начнется в 11 часов.

Гостей ждет множество интересных площадок. Состоятся экскурсии и мастер-классы по садоводству, организованные Ассоциацией садоводов России.

В концертной программе примут участие артисты художественной самодеятельности Тамбовской области и профессиональные музыканты.

Вход на фестиваль свободный.

Координаты фестивальной площадки для навигатора: 52.83294835253852, 40.225904138337974.