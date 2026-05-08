Тамбовчанин отправился на обязательные работы за неуплату алиментов

В Советском районном отделении судебных приставов города Тамбова находится исполнительное производство о взыскании алиментов с 21-летнего молодого человека. Тамбовчанин должен платить 3-летней дочери четверть своего дохода.

Однако отец ребенка не был официально трудоустроен и не платил алименты, задолжав 129 тысяч рублей.

- Должник привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Отбыв наказание, молодой человек предоставил документы о трудоустройстве. Теперь алименты будут удерживаться с его заработной платы.