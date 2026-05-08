С 28 мая в Тамбове откроются школьные лагеря

В Тамбове обсудили организацию детского отдыха. По данным мэрии, в городе живут почти 39 тысяч ребят от 6 до 18 лет. По опыту прошлых лет известно, что треть из них останется в городе, треть уедет на дачи, остальные — в загородные лагеря или другие места отдыха. Эти данные стали основой для планов всех ведомств.

С 28 мая в 26 школах и трёх учреждениях допобразования начинают работу пришкольные лагеря. Смена продлится 21 день, отдохнут 5,8 тысячи детей. Задействовано 900 специалистов: педагоги, вожатые, психологи, тренеры, медики. Лучшие три лагеря получат поощрение.

- Муниципальный лагерь «Салют» будет работать с 1 июня по 23 августа, в 4 смены. Примет 680 юных тамбовчан. В июле–августе пройдут акция «Лето во дворе» и более 50 мероприятий проекта «Твое лето», – говорит глава администрации Тамбова Максим Косенков. - На базе подростковых клубов трудоустроим порядка 200 ребят.