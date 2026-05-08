Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 мая 2026 9:37

В Тамбове произошел пожар в многоквартирном доме на улице Маяковского

Сотрудникам МЧС удалось предотвратить распространение огня
Марина МАКОВЛЕВА
Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

В Тамбове произошел пожар в многоэтажке. Сообщение о возгорание поступило спасателям 7.30 8 мая.

Огонь разгорелся в квартире 4-этажного жилого дома на улице Маяковского. Пожарные прибыли на место спустя 5 минут.

- Благодаря быстрому реагированию и слаженности действий пожарно-спасательных подразделений удалось отстоять у огня квартиру и многоквартирный дом, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Огонь уничтожил диван. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.

Уточняется, что к тушению привлекались 13 человек и четыре единицы техники.