В Тамбове произошел пожар в многоквартирном доме на улице Маяковского

В Тамбове произошел пожар в многоэтажке. Сообщение о возгорание поступило спасателям 7.30 8 мая.

Огонь разгорелся в квартире 4-этажного жилого дома на улице Маяковского. Пожарные прибыли на место спустя 5 минут.

- Благодаря быстрому реагированию и слаженности действий пожарно-спасательных подразделений удалось отстоять у огня квартиру и многоквартирный дом, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Огонь уничтожил диван. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.

Уточняется, что к тушению привлекались 13 человек и четыре единицы техники.