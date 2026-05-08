Экс-директора тамбовского лесхоза будут судить за незаконную рубку 99 сосен

Кирсановская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя лесхоза, которого обвиняют по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в августе 2025 года мужчина, не имея разрешительных документов, с помощью неосведомленных о незаконных действиях подчиненных работников осуществил незаконную рубку 99 сосен. Размер причиненного ущерба превысил 6,5 млн рублей.

- Уголовное дело направлено в Кирсановский районный суд. Для возмещения ущерба прокуратура предъявила иск. В обеспечительных целях на имущество фигуранта стоимостью более 7 млн рублей наложен арест, – сообщает прокуратура Тамбовской области.