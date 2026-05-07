В Тамбовской области руководитель лесхоза обвиняется в незаконной вырубке сосен

Кирсановской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя лесхоза. Его обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений с использованием служебного положения.

По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемый, не имея разрешительных документов, велел подчиненным срубить сосны.

- С помощью неосведомленных о незаконных действиях подчиненных работников осуществил незаконную рубку 99 деревьев породы сосна, - сообщает Кирсановская межрайонная прокуратура.

Ущерб превысил 6,5 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Кирсановский районный суд.

Уточняется, что прокуратура предъявила иск в целях возмещения причиненного ущерба. В настоящее время наложен арест на имущество фигуранта стоимостью более 7 млн рублей.