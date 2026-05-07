В Тамбове осудили торговца контрафактным алкоголем

Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор 51-летнему жителю областного центра за приобретение, хранение, перевозку и продажу контрафактного алкоголя, а также незаконное предпринимательство и незаконное использование товарного знака.

С февраля 2022 по февраль 2024 года подсудимый продавал немаркированный алкоголь без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без лицензии.

- При обыске у него изъяли более 1 000 единиц контрафактной продукции известных брендов, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Кроме того, мужчина незаконно использовал товарный знак компании White & Mackay Limited. Причиненный этим ущерб превысил 4 млн рублей, всего реализована продукция на сумму около 5 млн рублей.

Подсудимый продавал спиртное у себя дома или лично доставлял доставлял покупателям.

Мужчина признал вину частично. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно.