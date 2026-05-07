В Тамбове продлили сроки весенней уборки

В Тамбове продлили сроки весеннего месячника по наведению порядка в областном центре. Предполагалось, что большая уборка, стартовавшая с 8 апреля, завершится к 8 мая. Однако, согласно постановлению городской администрации, работы продлятся в течение еще трех недель. Завершиться уборка должна к 30 мая.

Напомним. в рамках весеннего месячника горожане, трудовые коллективы, предприятия и организации активно участвуют в уборке дворов, прилегающих территорий, мест захоронений. Проходят субботники, высадка деревьев, озеленение города и другие важные работы.