В Тамбовской области сотрудник исправительной колонии за взятки проносил на режимную территорию запрещенные предметы

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии. Он подозревается в получении взятки.

- В 2026 году подозреваемый за взятку проносил одному из осужденных на режимную территорию запрещенные предметы, в том числе мобильные телефоны, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Как рассказали в ведомстве, взяткой являлись различные товары, которые осужденный заказывал на маркетплейсах, а сотрудник колонии получал в пункте выдачи и забирал себе.

- Подозреваемый получил взятку в виде иного имущества на общую сумму более 25 000 рублей, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Преступную схему выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и ОСБ УФСИН России.

В настоящее время Моршанский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи также дадут правовую оценку действиям взяткодателя.