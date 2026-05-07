Тамбовчанин может остаться без иномарки за неуплату штрафов и кредита

Авто могут продать

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тамбову и Тамбовскому району возбудили 20 исполнительных производств о взыскании долгов по административным штрафам ГАИ на общую сумму 30 тысяч рублей с 34-летнего мужчины. Также в Октябрьском районном отделении судебных приставов г. Тамбов на исполнении находятся документы о взыскании с должника 200 тысяч рублей задолженности по кредитам.

Сотрудники Госавтоинспекции, остановив должника в центре г. Тамбова, оперативно передали информацию судебным приставам, которые приехали на место и арестовали «BMW 525i» неплательщика. После чего автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

- В случае если мужчина не погасит задолженность в полном объеме, автомобиль принудительно реализуют в счет оплаты задолженности, – сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

