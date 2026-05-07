НовостиОбщество7 мая 2026 12:19

На тамбовском сельхозпредприятии работникам не платили зарплату

14 сотрудникам задолжали 250 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В прокуратуре Петровского района провели проверку по обращениям местных жителей о невыплате заработной платы.

Установлено, что в нарушение трудового законодательства у сельскохозяйственного производственного кооператива возникла задолженность по зарплате перед 14 работниками на общую сумму более 250 тыс. рублей.

В этой связи прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о взыскании образовавшегося долга с работодателя.

- Благодаря вмешательству прокуратуры трудовые права заявителей восстановлены, они получили причитающиеся выплаты, – сообщает прокуратура Тамбовской области.