На тамбовском сельхозпредприятии работникам не платили зарплату

В прокуратуре Петровского района провели проверку по обращениям местных жителей о невыплате заработной платы.

Установлено, что в нарушение трудового законодательства у сельскохозяйственного производственного кооператива возникла задолженность по зарплате перед 14 работниками на общую сумму более 250 тыс. рублей.

В этой связи прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о взыскании образовавшегося долга с работодателя.

- Благодаря вмешательству прокуратуры трудовые права заявителей восстановлены, они получили причитающиеся выплаты, – сообщает прокуратура Тамбовской области.