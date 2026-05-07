Тамбовские следователи выясняют причины гибели рыбака

Обстоятельства трагедии выясняются Фото: СУ СК России по Тамбовской области.

7 мая в водоеме села Дуплято-Маслово Знаменского округа обнаружили тело 38-летнего местного жителя без видимых признаков насильственной смерти.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося в Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области проводят доследственную проверку.

По одной из версий, мужчина упал в воду с лодки во время рыбалки и запутался в рыболовных сетях.

- Для определения точной причины гибели мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, – сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - После проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.