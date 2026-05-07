Назначен прокурор Сосновского района

Денис Звягинцев

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации прокурором Сосновского района Тамбовской области сроком на 5 лет назначен советник юстиции Денис Звягинцев.

Денис Звягинцев родился в апреле 1989 года в г. Калининграде Московской области, в 2011 году окончил Московский новый юридический институт.

В органах прокуратуры работает с 2012 года. Занимал должности помощника, старшего помощника Бабушкинского межрайонного прокурора г. Москвы, прокурора отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Московской области, заместителя Шатурского городского прокурора Московской области, заместителя Люберецкого городского прокурора Московской области, прокурора первого зонального отдела по надзору за дознанием управления по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оператино-разыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Женат, воспитывает дочь.

Фото прокуратуры Тамбовской области