В Мичуринске наводят порядок к празднику 9 Мая

Мичуринские коммунальщики продолжают наводить порядок на улицах наукограда. Работники занимаются побелкой деревьев в городе, высаживают цветы в клумбы, окрашивают скамейки, бордюры, фонари. Проведена череда работ по зачистке прибордюрных зон. В фокусе - общественные пространства, воинское кладбище, городские парки и скверы. Специалисты завершают ремонтные работы и наведение порядка у памятников героям Великой Отечественной войны.

Началась подготовка городских фонтанов к новому сезону. Уже готов к работе фонтан на площади Славы, завтра подключат два «яблочных» фонтана, расположенных на Привокзальной площади и площади имени И.В. Мичурина. В ближайшее время ожидается введение в эксплуатацию 3 плавающих светодинамических фонтанов в ландшафтном парке-набережной «Мичуринское подгорье».

- Совсем скоро планируется осуществить запуск всех фонтанов, и они будут радовать горожан в течение всего тёплого сезона, – сообщает пресс-служба администрации наукограда.