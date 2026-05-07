Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 11:15

В Мичуринске наводят порядок к празднику 9 Мая

В ближайшее время в городе заработают фонтаны
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Мичуринские коммунальщики продолжают наводить порядок на улицах наукограда. Работники занимаются побелкой деревьев в городе, высаживают цветы в клумбы, окрашивают скамейки, бордюры, фонари. Проведена череда работ по зачистке прибордюрных зон. В фокусе - общественные пространства, воинское кладбище, городские парки и скверы. Специалисты завершают ремонтные работы и наведение порядка у памятников героям Великой Отечественной войны.

Началась подготовка городских фонтанов к новому сезону. Уже готов к работе фонтан на площади Славы, завтра подключат два «яблочных» фонтана, расположенных на Привокзальной площади и площади имени И.В. Мичурина. В ближайшее время ожидается введение в эксплуатацию 3 плавающих светодинамических фонтанов в ландшафтном парке-набережной «Мичуринское подгорье».

- Совсем скоро планируется осуществить запуск всех фонтанов, и они будут радовать горожан в течение всего тёплого сезона, – сообщает пресс-служба администрации наукограда.