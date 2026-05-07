Тамбовчанина обязали вернуть незаконно предоставленный участок

Прокуратура Тамбовского района выявила нарушения земельного законодательства при предоставлении земельного участка. Установлено, что в официальных списках собственников, утвержденных в 1992 году, владелец не числился и к лицам, имеющим право на приобретение земельного участка, не относится. Право собственности за ним зарегистрировано на основании выписки из похозяйственной книги, предоставленной должностным лицом администрации сельсовета с нарушением установленного законом порядка.

- В суд исковое заявление об изъятии земельного участка в муниципальную собственность. По результатам рассмотрения дела судом требования надзорного ведомства удовлетворены, – сообщает прокуратура Тамбовской области. - Ранее прокуратура также направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы сельсовета для рассмотрения по существу.