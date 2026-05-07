Тамбовчанка пожаловалась в прокуратуру на отсутствие в доме условий для передвижения с ребенком-инвалидом

К прокурору Тамбовской области Андрею Кулагину обратилась жительница Мичуринска. Женщина, воспитывающая ребенка-инвалида, пожаловалась на трудности при передвижении в подъезде ее дома.

Мать 11-летней девочки вынуждена перевозить ее при помощи кресла-коляски, поэтому в подъезде ей трудно обходиться без поручня.

- В подъезде многоквартирного дома отсутствовал поручень, обеспечивающий удобство передвижения ребенка-инвалида, - отметили в прокуратуре Тамбовской области.

При этом обращения в управляющую компанию не принесли результата.

Прокуратура Мичуринска внесла представление в адрес ответственной организации. В результате нарушения прав ребенка были устранены, в подъезде установлен поручень.