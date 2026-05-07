Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 мая 2026 8:40

Стоявшего на дороге тамбовчанина сбила машина

Полицейские ведут административное расследование
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина находился на дороге

Мужчина находился на дороге

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 6 мая в 9 часов 15 минут в районе дома №108 по улице Советской города Тамбова. 66-летний водитель автомобиля «Renault Logan» наехал на 40-летнего мужчину, который находился на дороге без цели ее перехода.

В госпитализации сбитый не нуждался

В госпитализации сбитый не нуждался

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

- Пострадавшего на автомобиле скорой помощи доставили в лечебное учреждение, в госпитализации мужчина не нуждался. Причины и условия происшествия будут установлены в ходе административного расследования, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Ведется административное расследование

Ведется административное расследование

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.