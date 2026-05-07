НовостиОбщество7 мая 2026 7:57

В Тамбове отремонтируют дорогу к мемориалу «Тамбовский колхозник»

Подрядчик завершил подготовительный этап
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбове стартовал ремонт улицы Московской, ведущей к монументу танка «Тамбовский колхозник» и скверу «Патриот». Мемориал «Тамбовский колхозник» архитектора В. Самородова был установлен в 1949 году на углу улиц Советской и Московской.

- Сейчас подрядная организация завершила подготовительный этап и смонтировала временные дорожные знаки. Комплексное обновление дорожного полотна планируется завершить в ноябре 2026 года, что обеспечит комфортный и безопасный проезд к месту памяти, – сообщает министерство автодорог и транспорта Тамбовской области.