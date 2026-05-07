Тамбовчанин за одно утро совершил кражу и грабеж, чтобы похмелиться

2 мая в полицию Рассказово поступило сообщение о краже алкоголя и 40 тысяч рублей из магазина в селе Платоновка. На месте эксперт обнаружил следы пальцев рук и обуви. В тот же день администратор другой торговой точки сообщил о том, что неизвестный вынес алкоголь с прилавка магазина, расположенного в Рассказово.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный 42-летний житель Рассказовского округа.

- Накануне он злоупотребил спиртными напитками, а в 7 часов утра, разбив окно, проник в помещение сельмага, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Около часа спустя спиртное у злоумышленника вновь закончилось и он совершил грабеж в торговой точке в черте города.

Часть похищенного удалось изъять. Возбуждены уголовные дела о грабеже и краже.

Отметим, что ранее тамбовчанин уже был судим за аналогичные преступления.