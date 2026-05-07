Тамбовчанка кинулась защищать брата от сотрудников полиции и получила условный срок

Жительницу Жердевки осудили за применении насилия в отношении представителя власти.

19 июня семейная пара ехала по улице Нагорной в Жердевке. Так как шлема у пассажирки не было, транспортное средство попытался остановить наряд ГИБДД. Однако водитель проигнорировал их сигнал.

Сотрудники полиции начали преследование мотоцикла. Когда тот остановился у частного дома, полицейские потребовали, чтобы водитель проследовал в патрульный автомобиль для составления административных материалов. Мужчина отказался и стал вести себя агрессивно, сотрудникам ГИБДД пришлось применить силу.

Супруга мужчины позвонила его сестре, находившейся в доме. Та выскочила на помощь брату и набросилась на полицейских.

- Женщина предприняла попытку освобождения своего брата, хватая руками за лицо сотрудника полиции, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Мало того, когда участников конфликта доставили в отдел полиции, женщина повторно накинулась на стража правопорядка, ударив его сумкой по лицу.

Тамбовчанка частично признала свою вину. Ее приговорили к 1 году лишения свободы условно. Кроме того, ей предстоит выплатить сотруднику полиции 70 тысяч рублей компенсации морального вреда.