НовостиОбщество7 мая 2026 6:18

В трех муниципалитетах Тамбовской области выявлены заброшенные земли

Россельхознадзор потребовал устранить на полях сорняки и кустарник
Марина МАКОВЛЕВА

В апреле 2026 года Россельхознадзор выявил нарушения земельного законодательства в трех муниципальных округах Тамбовской области на общей площади более 2,27 тысячи га.

- Выявлено, что сельхозземли Пичаевского, Рассказовского и Ржаксинского муниципальных округов Тамбовской области зарастают сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Заброшенное состояние участков может привести к ухудшению их качества. В связи с этим их владельцам были объявлены предостережения.