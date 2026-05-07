В трех муниципалитетах Тамбовской области выявлены заброшенные земли

В апреле 2026 года Россельхознадзор выявил нарушения земельного законодательства в трех муниципальных округах Тамбовской области на общей площади более 2,27 тысячи га.

- Выявлено, что сельхозземли Пичаевского, Рассказовского и Ржаксинского муниципальных округов Тамбовской области зарастают сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Заброшенное состояние участков может привести к ухудшению их качества. В связи с этим их владельцам были объявлены предостережения.