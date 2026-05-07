В Мичуринском округе от моста отошла вода

Мост между н.п. Лесохимучасток и н.п. Старая Казинка Мичуринского округа снова открыт для проезда. Напомним, 30 марта в результате сильного таяния снега произошел подъём воды в реке Воронеж и переправа оказалась под водой. Ситуация находилась на ежедневном контроле в Главном управлении МЧС России по Тамбовской области. Жизнеобеспечение населенного пункта не нарушалось.

- С 6 мая движение транспорта по мосту восстановлено в полном объеме, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.