Тамбовчанин до смерти избил знакомого и спрятал его тело у «заброшки»

Мужчину отправили в сизо Фото: СУ СК России по Тамбовской области.

В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Токаревского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в апреле мужчина в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, избил односельчанина, в том числе нанеся удары кирпичом по голове. После того, как 45-летний мужчина потерял сознание и перестал подавать признаки жизни, злоумышленник скрыл тело неподалеку от заброшенного здания.

3 мая текущего года труп обнаружили местные жители и сразу сообщили в правоохранительные органы.

- 6 мая суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает СУ СКР по Тамбовской области.