Тамбовчанке вернут 48 тысяч рублей, которые выманили телефонные мошенники

Прокуратурой Петровского района проведена проверка по обращению местной жительницы, лишившейся денег по вине телефонных мошенников.

В августе 2025 года потерпевшей позвонил неизвестный, представившийся медицинским работником. Он убедили студентку в необходимости замены полиса ОМС и получил неправомерный доступ к ее персональным данным.

Затем последовал новый звонок сообщением, что кто-то взломал ее личный кабинет на портале «Госуслуг». После этого «сотрудник Центробанка» убедил жертву перевести 48 тысяч рублей на банковский счет жителя Саратова.

- Прокурор Петровского района обратился в суд с иском о взыскании с владельца указанного счета суммы неосновательного обогащения, - сообщает ведомство.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Денежные средства вернут потерпевшей.