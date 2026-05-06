НовостиПроисшествия6 мая 2026 14:19

Тамбовчанке вернут 48 тысяч рублей, которые выманили телефонные мошенники

Девушка сама перевела деньги под воздействием злоумышленников
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратурой Петровского района проведена проверка по обращению местной жительницы, лишившейся денег по вине телефонных мошенников.

В августе 2025 года потерпевшей позвонил неизвестный, представившийся медицинским работником. Он убедили студентку в необходимости замены полиса ОМС и получил неправомерный доступ к ее персональным данным.

Затем последовал новый звонок сообщением, что кто-то взломал ее личный кабинет на портале «Госуслуг». После этого «сотрудник Центробанка» убедил жертву перевести 48 тысяч рублей на банковский счет жителя Саратова.

- Прокурор Петровского района обратился в суд с иском о взыскании с владельца указанного счета суммы неосновательного обогащения, - сообщает ведомство.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Денежные средства вернут потерпевшей.