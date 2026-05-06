Тамбовчанин, из мести поджегший чужую машину, получил 2 года строгого режима

Представитель прокуратуры Пичаевского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 33-летнего мужчины. Местного жителя признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества.

В июне 2025 года подсудимый осуществил поджог автомобиля Infiniti QX 50, который был припаркован во дворе частного дома. Причиной стал конфликт на дороге с супругом собственницы автомобиля.

- Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем, нарушая скоростной режим, совершил обгон другого транспортного средства, в результате чего между подсудимым и потерпевшим произошел словесный конфликт, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

- В результате преступных действий фигуранта причинен ущерб потерпевшему на сумму более 1,9 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Пичаевского района.

Суд приговорил тамбовчанина к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему придется возместить причиненный ущерб и выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.