НовостиОбщество6 мая 2026 12:00

В Мичуринске опубликован график отключения горячей воды

Ремонт теплосетей будет проводиться до середины августа
Марина МАКОВЛЕВА

В Мичуринске стартуют ремонтные работы на тепловых сетях. Администрация наукограда опубликовала следующий график отключений городских котельных:

10-12 дней со дня окончания отопительного сезона - котельная ул. Федеративная, 68,

4-17 мая - котельная ул. Поперечная, 135,

12-25 мая - котельная ул. 2-я Революционная, 2,

18-31 мая

- котельная ул. Кирсановская,

- котельная ул. ЦГЛ,

21 мая - 3 июня - котельная ул. Тамбовская, 220,

25 мая - 7 июня - котельная ул. Полтавская, 48,

1-14 июня - котельная Липецкое шоссе, 93,

4-17 июня - котельная ул. Тамбовская, 205,

8-21 июня - котельная ул. Интернациональная, 109а,

15-28 июня

- котельная ул. Гоголевская, 69,

- котельная Липецкое шоссе (ВНИИС),

- котельная ул. Новая, 13,

- котельная ул. Федеративная, 25,

17-30 июня - ул. Парковая, 60,

22 июня - 5 июля - котельная ул. Автозаводская,

1-14 июля

- котельная ул. Марата, 162а,

- Липецкое шоссе, 30,

6-19 июля

- Липецкое шоссе, 113,

- котельная ул. Красная, 74,

20 июля - 2 августа - котельная ул. Тамбовская, 110,

3-16 августа

- котельная ул. Интернациональная, 101,

- котельная ул. Мичурина, 1«б»,

- котельная ул. Революционная, 97«а».