В Тамбовской области вывили 52 зараженных клеща

С начала сезона в медицинские учреждения Тамбовской области обратился 381 человек, пострадавший от укусов клещей. Среди укушенных 90 детей. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

В большинстве случаев присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, в черте населенных пунктов или на природе.

Специалисты провели исследование 169 экземпляров членистоногих на различные заболевания.

- Положительный результат получен в 52 случаях (30%), из них на клещевой боррелиоз - в 30 случаях (57%), на гранулоцитарный анаплазмоз человека - в 22 случаях (42%), - сообщают в ведомстве.