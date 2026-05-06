Тамбовчанка за рулем иномарки сбила электровелосипедиста

Электровелосипедиста отвезли и положили в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал 48-летний мужчина, произошла 5 мая в 18 часов 55 минут на проезжей части улицы Октябрьской города Тамбова. 46-летняя водитель автомобиля «Opel Astra» врезалась в электровелосипед «Suborbox» под управлением 48-летнего мужчины, который двигался навстречу направлении и совершал разворот.

- В результате ДТП водителя электровелосипеда с различными травмами на

автомобиле скорой помощи доставили в больницу и госпитализировали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.