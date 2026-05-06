Тамбовчанин лишился прав, машины и свободы из-за поездок в нетрезвом виде

Инжавинский районный суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В июле 2025 года 22-летний житель Инжавинского округа сел за руль автомобиля ВАЗ-21103 в нетрезвом виде. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд первой инстанции приговорил тамбовчанина к 7 месяцам ограничения свободы и лишению прав на 2 года 6 месяцев. Однако государственный обвинитель не согласился с приговором, посчитав наказание чрезмерно мягким и способным сформировать у молодого человека чувство безнаказанности.

- Согласившись с доводами апелляционного представления, Тамбовский областной суд изменил приговор, назначив виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Кроме того, у тамбовчанина будет конфискован автомобиль.