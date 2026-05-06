НовостиОбщество6 мая 2026 8:58

Тамбовчанин оплатил 860 тысяч рублей долга, чтобы выбраться за границу

Мужчина игнорировал налоги, кредиты и штрафы
Марина МАКОВЛЕВА

В отношении 34-летнего тамбовчанина в Октябрьском районном отделении судебных приставов города Тамбова было возбуждено исполнительное производство. Мужчина задолжал по налогам и кредитам 750 тысяч рублей, еще 110 тысяч - по штрафам Госавтоинспекции.

Так как тамбовчанин не погасил долг в срок, сотрудник ведомства вынес постановление о взыскании с него 150 тысяч рублей исполнительского сбора и вынес постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы РФ.

- Узнав о том, что выехать за пределы РФ он не сможет, должник сам явился в отделение судебных приставов за квитанцией для оплаты долга, - прокомментировали в УФССП России по Тамбовской области.

В настоящее время ограничение на выезд отменено.