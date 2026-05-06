В Тамбове у студентки в автобусе вытащили из сумки 12 тысяч рублей

В полицию Тамбова обратилась студентка, заявившая о пропаже денег. После поездки в автобусе 24-летняя девушка заметила отсутствие наличных, подготовленных для оплаты ремонта телефона.

- При движении транспортного средства она почувствовала небольшие толчки, но не сразу обратила на это внимание, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Позже студентка обнаружила, что кошелек на месте, но из него пропали 12 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и проанализировали маршруты движения автобуса. В итоге под подозрением оказалась 23-летняя ранее судимая девушка.

Злоумышленницу задержали, она призналась, что успела потратить деньги.

Возбуждено уголовное дело.