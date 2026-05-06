Двое жителей Мичуринска осуждены за вымогательство

Представитель прокуратуры Мичуринска поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении двоих мужчин. Местные жители обвиняются в вымогательстве.

С июня 2023 по октябрь 2024 года подсудимые вымогали деньги у жителей Мичуринска, применяя к ним насилие или угрожая его применить в отношении их самих и их близких.

- Причиненный ущерб составил более 900 тысяч рублей, - отметили в прокуратуре города Мичуринска.

Подсудимые не признали вину. Тем не менее суд признал их виновными и приговорил к 4 и 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.