В Тамбовской области 25-летнему наркоторговцу отказали в смягчении наказания

Тамбовская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях приняла участие в рассмотрении судом ходатайства 25-летнего осужденного. Он просил заменить ему неотбытую часть наказания более мягким его видом.

В 2024 году Щелковский городской суд Московской области приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима за распространение наркотиков.

Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства.

- Осужденный неоднократно нарушал установленный порядок отбывания наказания, не проявил устойчивого положительного поведения, - отметили в прокуратуре по надзору за ИУ.

В итоге суд отказал молодому человеку в удовлетворении ходатайства.