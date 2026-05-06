В Тамбовском округе спасли запутавшуюся в браконьерских сетях чомгу

Чомга могла погибнуть

Охотоведы и сотрудники территориального отдела Росрыболовства во время совместного рейда обнаружили и освободили чомгу, известную также под неофициальным названием «большая поганка». Птица запуталось в брошенных браконьерских сетях в акватории Челнавского водохранилища.

- Сети плотно обмотались вокруг тела птицы и длинной шеи, не позволяя выбраться, – рассказывают в министерстве экологии и природных ресурсов области. - Чомгу удалось освободить.

Чомга (большая поганка) — водоплавающая птица семейства поганковых. Питается мелкой рыбой, насекомыми и ракообразными. По одной из версий, свое нелестное название («поганка») получила из-за «невкусного», жесткого мяса, что, тем не менее, не спасает ее от браконьерских сетей.

