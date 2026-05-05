Гендиректора тамбовской фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов

В СУ СКР по Тамбовской области по материалам регионального УФНС России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора дорожно-строительной фирмы, которого подозреваеют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным следствия, подозреваемый и иные устанавливаемые лица умышленно включали в налоговые декларации за 2021-2023 гг. заведомо ложные сведения, основанные на документах бухгалтерского учета, свидетельствующих о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 7 контрагентами по приобретению у них товаров и услуг.

В результате необоснованного применения налоговых вычетов, а также увеличения объема расходов, уменьшающих сумму доходов, руководитель фирмы уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму более 27 миллионов рублей.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы и обеспечение возмещения причиненного ущерба, – сообщает СУ СКР по Тамбовской области.